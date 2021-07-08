Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürdü
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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürdü

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürdü
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sabah saatlerindeki günün ilk idmanıyla sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sabah saatlerindeki günün ilk idmanıyla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda salon çalışması yapıldığı belirtildi.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanın kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, akşam saatlerindeki günün ikinci idmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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