Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

Top kapma ve pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda çift kale maç yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli futbol takımı, yarın hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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