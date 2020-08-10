Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

İki grup halinde yapılan pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, yarın tesislerde laktat testinden geçecek.

Kaynak: AA