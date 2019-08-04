Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

4.08.2019 21:31
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenman, pas çalışmalarının ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.