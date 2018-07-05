Fenerbahçe, Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında, futbolcuların ısınma hareketleri, pas ve şut çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadığı bildirildi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

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