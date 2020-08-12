Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam etti Süper Lig'in yeni sezon hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe, çalışmalarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'in yeni sezon hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe, çalışmalarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'in 2020-2021 sezonu için çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe, hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalar düz koşu ile başladı. Antrenmanın orta bölümünde futbolcular denge koordinasyon çalışması yaparken idmanın basına açık bölümü bu şekilde tamamlandı.

Zajc ve Novak dönüyor

Korona virüs tedbirleri sebebiyle ülkelerinde karantinada olan Miha Zajc ve Filip Novak bugün İstanbul'a geldi. Zajc ve Novak bugün önce sağlık kontrollerinden geçecek, ardından takımla birlikte çalışmalara katılacak.

İstanbulspor ile hazırlık maçı oynanacak

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 15 Ağustos Cumartesi günü İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak. Futbolcular maçtan 2 gün önce korona virüs testine girecek.

En hızlısı Ozan Tufan

Fenerbahçe'de önceki gün yapılan hız testinde Ozan Tufan ilk sırada yer aldı. Ozan Tufan'ın yapılan ölçümlerde vücut yağ oranı da ideal seviyede olduğu, başarılı oyuncunun kilo fazlasının olmadığı belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA