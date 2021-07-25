Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas ve top kapma çalışmasıyla devam eden idmanda daha sonra çift kale maç yapıldığı, antrenmanın, bireysel ve taktiksel organizasyonlarla tamamlandığı ifade edildi.

Bağırsak enfeksiyonu nedeniyle idmana katılmayan Mesut Özil'in tedavisine başlandığı, Serdar Aziz'in ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Fenerbahçe, yarın TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ile Ankara'da hazırlık maçında karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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