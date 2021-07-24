Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanda, çift kale maç yapıldı. Antrenman, bireysel ve taktiksel organizasyonlarla tamamlandı.

Serdar Aziz, takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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