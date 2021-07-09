Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Saat 17.00'de ısınma hareketleriyle başlayan antrenman çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Ardından çift kale maç yapan sarı-lacivertli futbolcular, antrenmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek. - DÜZCE

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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