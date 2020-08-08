Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına başladı
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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına başladı.

08.08.2020 19:10 | Son Güncelleme: 08.08.2020 19:16

Fenerbahçe, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına başladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü Erol Bulut ilk antrenmanına çıktı.

Teknik direktör Erol Bulut antrenman öncesi saha ortasında Fenerbahçeli futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Bulut'un saha içinde yaptığı konuşmada, "Öncelikle hepiniz hoşgeldiniz. Bugünden itibaren birlikte çok zaman geçireceğiz. Ben kelimesini bundan sonra kullanmayacağız, Biz olacağız. Biz olduğumuz sürece başarılı oluruz. Saygı ve disiplin benim için çok önemli. Hepimiz birbirimize, buradaki profesyonellere ve personele saygılı olacak. Futboldan para kazanıyoruz, futbolun tüm unsurlarına ve tabi ki Fenerbahçemize saygı duyacağız. Bol toplantılarımız olacak, toplu ve birebir görüşmelerle birbirimizden beklentilerimizi ortaya koyup maksimum verim için çalışacağız. Hepinize başarılar ile dolu bir sezon diliyorum." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Daha sonra basın mensuplarının yanına gelen Erol Bulut, yeni sezonun herkese hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İki günde bir antrenmanlar basına açık olacak. İletişimimizin iyi olmasını umut ediyorum. İnşallah birbirimizi iyi anlayacağız. Bol bol röportajlarımız olacak. İnşallah herkes için iyi bir sezon olur." dedi.

Bulut'un yanı sıra sarı-lacivertli takımın yeni transferleri Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin ve Gökhan Gönül de antrenmana katılırken, ülkelerinde karantinada bulunan yeni transferlerden Filip Novak ile Miha Zajc idmanda yer almadı.

Bugün İstanbul'a gelen Gary Rodrigues de havalimanının ardından direkt tesislere gelerek idmana çıktı.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına başladı

Kaynak: AA

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