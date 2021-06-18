Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz Perşembe günü başlayacak.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz Perşembe günü başlayacak.

Sarı-laciverti kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki yenileme çalışmaları nedeniyle Fenerbahçeli futbolcular, yeni sezonun ilk antrenmanını Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

Futbol takımı, sağlık kontrollerinin ardından kamp çalışmaları için 5 Temmuz Pazartesi günü Topuk Yaylası'na gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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