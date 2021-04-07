Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın saat 19.00'da deplasmanda Yeni Malatyaspor ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın saat 19.00'da deplasmanda Yeni Malatyaspor ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman saat 12.00'da başladı. Isınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idmanda 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Malatya'ya hareket edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı