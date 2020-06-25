Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında 27 Haziran Cumartesi günü evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında 27 Haziran Cumartesi günü evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, ilk bölümde kuvvet, çabukluk ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

Kaynak: AA