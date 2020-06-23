Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'in 29'uncu haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
23.06.2020 22:03 | Son Güncelleme: 23.06.2020 22:06
Süper Lig'in 29'uncu haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştiren sarı-lacivertli ekip, ardından sahaya geçti. Sahada ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı. Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: DHA