Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçına hazır
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor
Süper Lig'in 33. haftasında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 33. haftasında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanda çift kale maç yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.
Fenerbahçe kafilesi, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Malatya'ya gidecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan