Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçına hazır
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Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Süper Lig'in 33. haftasında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

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Süper Lig'in 33. haftasında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanda çift kale maç yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Fenerbahçe kafilesi, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Malatya'ya gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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