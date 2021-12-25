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Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idmana ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan futbolcular, üç gruba ayrılarak pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.

Çift kale maç sonrası yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman sona erdi.

Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

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AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

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