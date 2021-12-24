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Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 26 Aralık Pazar günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 26 Aralık Pazar günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncuların, idmanın ilk bölümünde takımla çalıştığı, ikinci bölümde ise yenilenme çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Diğer oyuncuların ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptığı antrenmanın, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Altay Bayındır'ın bireysel çalışmalar yaptığı, Mergim Berisha ve Ferdi Kadıoğlu'nun günü tedaviyle geçirdiği, Serdar Aziz'in ise solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle antrenmanda yer almadığı ifade edildi.

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AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

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