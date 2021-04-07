Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kötü sonuçlara tahammülü kalmayan Fatih Terim, idmanda takıma patladı
Kötü sonuçlara tahammülü kalmayan Fatih Terim, idmanda takıma patladı
Altay ve Uğurcan'ı çalıştıran Boğuşlu, aralarındaki farkı açıkladı
Altay ve Uğurcan'ı çalıştıran Boğuşlu, aralarındaki farkı açıkladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman saat 12.00'de başladı. Isınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Malatya'ya hareket edecek. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Türker Ertürk Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Erçel Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 15:12:18. #1.14#
title