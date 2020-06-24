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Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

- Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Süper Lig'in 29. haftasında evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

24.06.2020 18:11 | Son Güncelleme: 24.06.2020 18:57

- Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL - Süper Lig'in 29. haftasında evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, 27 Haziran Cumartesi günü Ülker Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı Süper Lig 29. hafta maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışması gerçekleştiren futbolcular, ardından sahaya geçti. Sahada ısınma hareketleriyle devam eden antrenmanda oyuncular pas çalışması yaptı. İdman, 3 grup halinde gerçekleştirilen dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.

Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İHA

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