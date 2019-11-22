Haberler » Spor » Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Spor

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında pazar günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

22.11.2019 13:39 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:44
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

, Süper Lig'in 12. haftasında pazar günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdi.


Fenerbahçe'de, sakatlıkları devam eden Vedat Muriqi ve Max Kruse özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.


Fenerbahçe yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayıp, 16.30'da Malatya'ya hareket edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.