Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Haberler » Güncel » Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haber

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 2 günlük iznin ardından bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

19.11.2019 23:45 | Son Güncelleme: 19.11.2019 23:45
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 2 günlük iznin ardından bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Defans-hücum varyasyonlarıyla süren idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

(İHA)

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et