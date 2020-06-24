Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, Süper Lig'in 29'uncu haftasında cumartesi günü evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
24.06.2020 13:05 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:23
Fenerbahçe, Süper Lig'in 29'uncu haftasında cumartesi günü evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde, sarı-lacivertli futbolcular salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Takım ardından sahaya geçti. Sahada ısınma hareketleriyle devam eden antrenmanda oyuncular pas çalışması yaptı. İdman, 3 grup halinde gerçekleştirilen dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: DHA