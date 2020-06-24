Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor hazırlıklarına devam etti Fenerbahçe, Süper Lig'in 29'uncu haftasında cumartesi günü evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29'uncu haftasında cumartesi günü evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde, sarı-lacivertli futbolcular salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Takım ardından sahaya geçti. Sahada ısınma hareketleriyle devam eden antrenmanda oyuncular pas çalışması yaptı. İdman, 3 grup halinde gerçekleştirilen dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: DHA