Fenerbahçe'ye yeni sponsor

28.08.2019 16:21

Fenerbahçe'nin 2019-2020 voleybol sezonunda teknik spor giyim resmi tedarik sponsoru Bil Group bünyesinde faaliyet gösteren aktif spor giyim markası Bilcee oldu.



Sarı-lacivertli kulüp, sponsorları arasına bir yenisini daha ekledi. Anlaşmaya göre; yeni sponsor sarı-lacivertli kulübün, voleybol branşındaki kadın ve erkek takımları ile altyapı takımlarının yanında olacak. Firma söz konusu takımların 2019-2020 sezonunda giyeceği kamp, antrenman ve maç günü ürünlerini özel olarak tasarladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA