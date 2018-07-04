Fenerbahçe'nin İstediği Wilshere, West Ham United'la Görüşüyor

Fenerbahçe'nin transfer listesinde ilk sıralarda yer alan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Jack Wilshere için West Ham United devreye girdi.

İngiltere'de yayın yapan Daily Mail, Jack Wilshere için West Ham United'ın devreye girdiğini ve West Ham United Menajeri Manuel Pellegrini'nin yıldız futbolcuyla yüz yüze görüştüğünü iddia etti.

WEST HAM İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Sarı-lacivertlilerin, İngiliz futbolcu için dev bir transfer teklifi yaptığı da belirtilen haberde, West Ham United'ın ise Jack Wilshere'ı ikna etmeye çalıştığının altı çizildi.

Jack Wilshere'ın ise Manuel Pellegrini'nin planlarına uyup uymayacağını düşündüğü ve yakın zamanda da kararını açıklayacağı öne sürüldü.