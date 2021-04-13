Fenerbahçe'ye Valencia'dan sevindiren haber
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Fenerbahçe'ye Valencia'dan sevindiren haber

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Fenerbahçe'ye Valencia'dan sevindiren haber

Gaziantep FK müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Enner Valencia'nın çekilen MR'ında az miktarda ödem tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

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Gaziantep FK müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Enner Valencia'nın çekilen MR'ında az miktarda ödem tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi. 31 yaşındaki futbolcunun Başakşehir'e karşı sahada olması bekleniyor.

Süper Lig'in 34. haftasında dün akşam Fenerbahçe'nin sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ettiği mücadelenin 77. dakikasında sakatlanarak oyundan alınan Valencia'dan sevindirici haber geldi. Sarı-lacivertlilerden yapılan bilgilendirmede, Ekvardorlu oyuncunun MR'ının çekildiği ve az miktarda ödem tespit edildiği dile getirildi.

Tedavisine başlanan Valencia'nın Medipol Başakşehir maçında oynamasına engel olacak bir sorun görünmüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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