Fenerbahçe'ye Transferi İptal Olan Marco Fabian, Beşiktaş'la Görüştü

Fenerbahçe'nin anlaşma sağlayamadığını açıkladığı futbolcu Marco Fabian için menajeri, Türkiye'deki temsilcileriyle birlikte oyuncusunu Beşiktaş'a önerdi. Fenerbahçe için İstanbul'a gelmeden önce Beşiktaş'la da temas kuran Marco Fabian'ın menajeri, oyuncusunun yıllık ücretinde de indirim yapacaklarını ifade etti.

BEŞİKTAŞ İSTEMEDİ: İLGİLENMİYORUZ

Beşiktaş yönetimi ise oyuncunun menajerinden gelen bu öneriyi ilk aşamada kabul etmedi. Oyuncunun Fenerbahçe için İstanbul'a gelen siyah beyazlı yöneticiler Fabian'la şu aşamada ilgilenmediklerini ifade etti.

Öte yandan Fabian'ın temsilcilerinin Fenerbahçe ile bağlantı kurmadan önce de Başakşehir ile görüştüğü belirtildi.

Hatırlanacağı üzere Marco Fabian, dün akşam İstanbul'a gelmiş ve sarı lacivertli takımın atkısıyla poz vermişti.