Fenerbahçe'ye Transferi İptal Olan Marco Fabian, Beşiktaş'la Görüştü
Fenerbahçe'ye transferi son anda iptal olan Marco Fabian'ın menajeri, oyuncusunu Beşiktaş'a önerdi. Siyah-beyazlılar, ret yanıtı verdi.
Fenerbahçe'nin anlaşma sağlayamadığını açıkladığı futbolcu Marco Fabian için menajeri, Türkiye'deki temsilcileriyle birlikte oyuncusunu Beşiktaş'a önerdi. Fenerbahçe için İstanbul'a gelmeden önce Beşiktaş'la da temas kuran Marco Fabian'ın menajeri, oyuncusunun yıllık ücretinde de indirim yapacaklarını ifade etti.
BEŞİKTAŞ İSTEMEDİ: İLGİLENMİYORUZ
Beşiktaş yönetimi ise oyuncunun menajerinden gelen bu öneriyi ilk aşamada kabul etmedi. Oyuncunun Fenerbahçe için İstanbul'a gelen siyah beyazlı yöneticiler Fabian'la şu aşamada ilgilenmediklerini ifade etti.
Öte yandan Fabian'ın temsilcilerinin Fenerbahçe ile bağlantı kurmadan önce de Başakşehir ile görüştüğü belirtildi.
Hatırlanacağı üzere Marco Fabian, dün akşam İstanbul'a gelmiş ve sarı lacivertli takımın atkısıyla poz vermişti.
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Yukardaki kekolar fenerin transfer stratejisi mi varki sizi besiktas takip etsin. Suan türkiyenin en organize transfer ekibi beşiktaşta besiktas kimi takip ederse diğerleri onun izlerCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Adam gibi AdamCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Fener alışkın sakat oynamamış nerede oyuncu varsa ona bakar Buda Normal Para Yok paraCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Yalan haber , bir Fenerli olarak söylüyorumCevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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bjk öyle taklitçi olduki fb almadı diye almadı.Cevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır