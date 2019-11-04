FENERBAHÇE'YE TARAFTARLARDAN COŞKULU KARŞILAMA

FENERBAHÇE'YE TARAFTARLARDAN COŞKULU KARŞILAMA

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHASüper Lig Cemil Usta Sezonu'nda bu hafta deplasmanda Kayserispor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçak gece saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi.

04.11.2019 01:38
FENERBAHÇE'YE TARAFTARLARDAN COŞKULU KARŞILAMA

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda bu hafta deplasmanda Kayserispor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçak gece saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Fenerbahçe taraftarları, takımlarını kaybetmesine rağmen tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde coşkuyla karşıladı.

Görüntü dökümü:

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-Taraftarlardan görüntü

-Tezahüratlar ve meşaleler yakılması

-Oyuncuların gelişi

-Genel ve detaylar


Kaynak: DHA
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