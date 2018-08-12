Fenerbahçe'ye Slovenyalı Hakem

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ikinci maçında Benfica ile yapacağı mücadeleyi Slovenya Futbol Fedarasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre salı günü saat 21.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Benfica mücadelesini Slavko Vincic yönetecek. Slovenyalı hakem'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Roberto Ponis olacak. Fenerbahçe, Portekiz'de oynanan ilk maçta Benfica'ya 1-0 mağlup olmuştu.

(İHA)