Fenerbahçe'ye Polonyalı Kral

En iyi golcüyü en uygun fiyata kapatmak isteyen Fenerbahçe tüm şartları zorluyor... fakat FFP kurallarını göz ardı ederek çok zor transferlerin peşinde koşuyor.



Son olarak Rus basını sarı-lacivertlilerin "satmadan/alamayacak" olmasını göz ardı edip gol kralı Fedor Smolov'u istediğini yazdı. Bu kez de Polonya'dan Przeglad Sportowy gazetesi Fenerbahçe'nin, Belçika Ligi gol kralı Lukasz Teodorczyk için Anderlecht'e teklif yaptığını iddia etti.



Bu sezon 28 maçta 20 gol ve 4 asistle oynayan 26 yaşındaki golcüye pek çok talip olduğu ve Anderlecht'in golcü oyuncusu için 20 milyon Euro'lar civarında rakamlar istediği ise biliniyor.



Kaynak: Przeglad Sportowy,Fotospor