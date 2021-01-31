Fenerbahçe'ye Pelkas'tan kötü haber
31.01.2021 12:59 | Son Güncelleme: 31.01.2021 13:02
Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşam Çaykur Rizespor ile oynadığımız maçta arka adalesinde sertleşme hisseden ve oyundan alınan oyuncumuz Pelkas'ın çekilen MR'ında grade 2 yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.
Pelkas'ın sakatlığı sebebiyle 2 hafta takımından ayrı kalacağı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür