GAZİANTEP (İHA) - - Fenerbahçe'ye orta sahadan gol atan Figueiredo konuştu

Gaziantep FK'lı Joao Figueiredo:

" Fenerbahçe'ye karşı böyle bir gol atmak çok güzel duygu"

"Özgüvenim her geçen gün arttığı için performansım da artıyor"

"Umarım Fenerbahçe'ye attığım golün benzerini Kayseri'ye de atarım ve galip geliriz"

GAZİANTEP - Gaziantep Futbol Kulübü'nün Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada orta sahadan gol atan ve performansıyla dikkat çeken Joao Figueiredo, "Attığım gol çok sık rastlanan bir gol değil. Fenerbahçe'ye karşı böyle bir gol atmak çok güzel bir duygu" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup eden Gaziantep FK, ligin 17. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sabah saatlerinde başlayan antrenmana bütün futbolcular katıldı. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Gaziantep FK'nın 25 yaşındaki başarılı futbolcusu Joao Figueiredo, Fenerbahçe maçında gol atmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirtti.

"Fenerbahçe'ye karşı gol atmak çok güzel bir duyguydu"

Antrenman öncesi Fenerbahçe maçında attığı goller ve ortaya koyduğu performans ile ilgili açıklamalarda bulunan Joao Figueiredo, "Fenerbahçe'ye karşı gol atmak çok güzel bir duyguydu. Gol atmak her zaman güzel bir şeydir ama bu şekilde bir gol olması daha da keyif vericiydi. Bu maçta 3 puan bizim için önemliydi ve iyi oynayarak güzel bir maçla bunu başardık. Attığım gol çok sık rastlanan bir gol değil. Pozisyon gelince ben orada denedim ve sonuç çok güzel oldu. Ben oyun içerisinde her zaman kalecinin nerede olduğunu kontrol ediyorum. O anda da kaleciyi kontrol ettikten sonra şutumu çektim ve çok güzel bir gol oldu" dedi.

"Özgüvenim her geçen gün arttığı için performansım da artıyor"

Son haftalarda artan performansı ile ilgili soruya da cevap veren Brezilyalı futbolcu, "Türkiye'de olduğum için gerçekten çok mutluyum. Bu ülkede özgüvenim her geçen gün artıyor. Kulüp de bize bu konuda çok destek veriyor. O yüzden burada kendimi gerçekten rahat hissediyorum. Bu da her geçen hafta performansımın artmasını sağlıyor. Taraftarların desteği de beni mutlu ediyor. Umarım her şey böyle devam eder" ifadelerini kullandı.

"Umarım Fenerbahçe'ye attığım golün benzerini Kayseri'ye atarım ve galip geliriz"

Kayserispor maçı ile ilgili de değerlendirmede bulunan 25 yaşındaki Figueiredo, "Umarım Fenerbahçe'ye attığım golün benzerini Kayserispor'a da atarım ve deplasmandan galibiyetle döneriz. Çünkü artık deplasmanda da kazanmamız, puan toplamamız gerekiyor. O yüzden orada kazanıp güzel bir seri yakalamak istiyoruz" diye konuştu.