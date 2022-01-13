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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlandı

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlandı
AA / Süha Gür - Haberler | Spor

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın sol kasığında ikinci derece zorlanma ve kanama bulguları tespit edildi duyuruldu.

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın sol kasığında ikinci derece zorlanma ve kanama bulguları tespit edildi duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün antrenman sonrası hissettiği ağrı dolayısıyla Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan oyuncumuz Mert Hakan Yandaş'ın, sol kasığında ikinci derece zorlanma ve kanama bulguları tespit edilmiştir." denildi.

Mert Hakan'ın tedavisine başlandığı ifade edildi.

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AA / Süha Gür - Spor Haberleri

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