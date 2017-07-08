Fenerbahçe'ye Mehmet Ekici Yetmedi

Düzce'deki karşılaşmanın 4. dakikasında Andrei'nin vuruşunda Volkan topu çeldi ama hakem Suat Arslanboğa topun çizgiyi geçtiği gerekçesiyle golü verdi. 16. dakikada Şener ve Volkan arasındaki anlaşmazlık sonrasında Bajenaru farkı ikiye çıkardı. İlk yarıda oyuna bir türlü giremeyen sarı lacivertliler, 43. dakikada da Petre'ye engel olamadı ve devre skoru 3-0 oldu. 2. yarıda toparlanan Fenerbahçe,55. dakikada yeni transfer Mehmet Ekici'nin golüyle farkı ikiye indirdi. Mehmet Ekici 66. dakikada nefis bir gol daha atarak yeni takımıyla ilk maçında oldukça olumlu bir görüntü çizdi.



Kalan bölüm oyuncu değişikleri nedeniyle oyun temposunun düştüğü anlara sahne oldu ve Fenerbahçe sezonun ilk hazırllk maçını 3-2 kaybetti.