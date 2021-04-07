Fenerbahçe'ye Malatya'da coşkulu karşılama
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Fenerbahçe'ye Malatya'da coşkulu karşılama

Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN - Haberler | Spor
Fenerbahçe'ye Malatya'da coşkulu karşılama

Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Malatya'ya geldi.

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Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Malatya'ya geldi.

İstanbul'dan kalkan uçakla saat 18.15'te Malatya Havalimanı'na inen sarı lacivertli kafileyi taraftarlar karşıladı. Özellikle takım direktörü Emre Belezoğlu'na destek tezahüratları yapan taraftarlar, meşale yakarak futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Havalimanından otobüsle ayrılan Fenerbahçe kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti.

Fenerbahçe'ye Malatya'da coşkulu karşılama
Fenerbahçe'ye Malatya'da coşkulu karşılama
Fenerbahçe'ye Malatya'da coşkulu karşılama
Fenerbahçe'ye Malatya'da coşkulu karşılama
Fenerbahçe'ye Malatya'da coşkulu karşılama
Fenerbahçe'ye Malatya'da coşkulu karşılama
Fenerbahçe'ye Malatya'da coşkulu karşılama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 19:19:47. #1.15#
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