Fenerbahçe'ye Lens Müjdesi

Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla gönülleri çelen Jeremain Lens, kiralık sözleşmesi bitince istemeye istemeye Sunderland'a dönmüştü. Hollandalı yıldız kariyerine Kanarya'da devam etmek istemesine rağmen hem kulübünün hem de kendisinin yüksek ücret isteği kabul görmemişti.



Mahmut Uslu "6 kez görüştük, Lens istediğimiz seviyeye geldi. Sunderland'i bekliyoruz" demişti. Sunderland cephesinden de keyifli haberler geldi. Kırmızı-beyazlılar, Lens ile aynı pozisyonda oynayan Roberd Snodgrass'a kanca attı. Onu alırlarsa, Lens'i uygun bonservis ile F.Bahçe'ye yollamaya sıcak bakıyorlar.



Kaynak: Fotomac