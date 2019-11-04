Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama

Sarı-lacivertli taraftarlar, Kayserispor'a mağlup olan takımlarına havalimanında moral verdi.

04.11.2019 09:28
Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama

Sarı-lacivertli taraftarlar, Kayserispor'a mağlup olan takımlarına havalimanında moral verdi.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Kayserispor, Kadir Has Stadı'ndaki mücadeleden 57'nci dakikada Umut Bulut'un bulduğu gol ile galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından 23: 30'da kalkan uçak ile İstanbul'a dönen Fenerbahçe kafilesi, taraftarlarınca coşkulu bir şekilde karşılandı. Meşaleler yakan sarı-lacivertli taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla da desteklerini bir kez daha gösterdiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Taraftarlardan görüntü-Tezahüratlar ve meşaleler yakılması-Oyuncuların gelişi

-Genel ve detaylar

04.11.2019 - Haber Kodu : 191104003


Kaynak: DHA
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