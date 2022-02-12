Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama

GİRESUN (İHA) - Süper Lig'in 25. haftasında GZT Giresunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Ordu- Giresun Havalimanı'nda taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda GZT Giresunspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, Ordu Giresun Havalimanı'na iniş yaptı. Ordu - Giresun Havalimanı'nda toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, oyuncuları görmek için coşkuyla beklerken, sporcular da taraftarlar ile selamlaştı. Fenerbahçeli taraftarlar, fotoğraf çektirdikleri oyunculara başarıla dilerken, sarı-lacivertli kafile takım otobüsü ile havalimanından ayrılıp kamp yapacağı otele geçti.

Çotanak Spor Kompleksi'nde yarın oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak, müsabakayı ise hakem Zorbay Küçük yönetecek. - ORDU

İhlas Haber Ajansı - Spor