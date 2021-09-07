Fenerbahçe'ye bir alman oyuncu daha! Bu sefer sağ kanat...

Meyer ve Berisha transferleriyle Alman iki ismi takımına katan Fenerbahçe'ye bir Alman ismi daha kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edildi. Alman basınında yer alan iddiaya göre Borussia Dortmund forması giyen Marius Wolf ismi Fenerbahçe ile anlaşmaya çok yakın. Detaylar haberimizde...

Transfer döneminde birçok oyuncusuyla yollarını ayıran Fenerbahçe, sağ kanat için aradığı ismi Almanya'da buldu. Daha önce Meyer ve Berisha isimlerini kadroya katan Sarı-Lacivertlilerin yeni hedefinin ise Borussia Dortmund forması giyen Marius Wolf olduğu iddia edildi. Borussia Dortmund'da yedek olan Alman oyuncunun fazla forma şansı bulamaması ve Alman ekibinin de oyuncunun mali yükünden kurtulmak istemesi bu transferde kilit noktası olduğu iddia edildi.

BORUSSİA DORTMUND SATMAK İSTİYOR!

Fenerbahçe'nin önümüzdeki yıl daha da azalacak olan yabancı oyuncu sayısından dolayı Alman oyuncuyu kiralamak için teklifte bulunduğu, Alman ekibinin ise oyuncuyu satmak istediği çıkan iddialar arasında. Fenerbahçe'nin Borussia Dortmun ile pazarlıkların devam ettiği ve transfer dönemi bitmeden sağ kanada takviye için anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

MARİUS WOLF KİMDİR?

Marius Wolf 27 Mayıs 1995 yılında Coburg, Almanya'da doğan, Borussia Dortmund takımında orta saha pozisyonunda oynayan Alman futbolcudur. 26 yaşında ve 1.88 boyunda olan Alman oyuncu geçtiğimiz sezon Herta Berlin formasıyla 31 maçta forma giymiştir.

Kariyeri

Wolf, 1860 Müchen altyapısından çıktı.2. Bundesliga'daki ilk maçına 26 Ekim 2014 tarihinde evinde 2-1 yenildikleri Braunschweig karşısında çıkarken, 72. dakikada Valdet Rama'nın yerine oyuna dâhil oldu.21 Şubat 2015 tarihinde ilk profesyonel golünü evinde 2-1 yendikleri St. Pauli'ye atarken, Daniel Adlung'un asistinde maçı 2-0'a getirmişti. 8 Ocak 2016 tarihinde Hannover 96'ya transfer oldu

Ocak 2017'de Hannover'dan Eintracht Frankfurt'a kiralandı. Kiralık süresi 2017-18 Bundesliga sezonu boyunca devam etti. Ocak 2018'de Eintracht Frankfurt ile Haziran 2020'ye kadar kalıcı sözleşme imzaladı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

28 Mayıs 2018 tarihinde Wolf, 5 milyon € bonservis bedeli karşılığında Borussia Dortmund ile beş yıllık sözleşme imzaladı.

2 Eylül 2019 tarihinde Wolf, 2019-20 sezonu için Hertha Berlin'ye kiralandı Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.