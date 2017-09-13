Fenerbahçe'ye Başsağlığı Mesajı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Kulübü, vefat eden Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Hakan Dinçay için başsağlığı mesajı yayımladı.



Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kulübü asbaşkanlarından Hakan Dinçay'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hakan Dinçay'a yüce Allah'tan rahmet, Dinçay ailesi, sevenleri ve Fenerbahçe kulübüne başsağlığı dileriz." denildi.