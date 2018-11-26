Fenerbahçe - Dinamo Zagreb Maçını Avusturyalı Hakem Yönetecek

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Dinamo Zagreb ile oynayacağı maçın hakemleri açıklandı.

Ülker Stadı'nda 29 Kasım Perşembe günü oynanacak ve saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Robert Schörgenhofer yönetecek.

Maçta Schörgenhofer'ın yardımcılıklarını Markus Gutschi ve Roland Riedel yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Andreas Witschnigg olacak.