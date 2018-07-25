Fenerbahçe'ye Altyapıdan 3 Genç Transfer
Fenerbahçe, altyapı takımında forma giyen Burak Albayrak, Mahsun Çapkan ve Muhammet Albayrak ile profesyonel olarak 3 yıllık anlaşma sağladı.
Fenerbahçe'de genç transferler sürüyor. Sarı-lacivertliler, altyapıda stoper olarak görev alan Burak Albayrak ve orta saha mevkiinde oynayan Mahsun Çapkan, Muhammet Albayrak ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada genç oyuncularla imzaların Sportif Direktör Damien Comolli'nin kararı doğrultusunda atıldığı belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:
"FUTBOLCULARIMIZA ŞAMPİYONLUKLAR DİLİYORUZ"
"Kulübümüz, futbol altyapı takımımızda formalarını başarıyla terleten 3 futbolcumuzla 3'er yıllık sözleşme imzalanması konusunda anlaşma sağlamıştır. Sportif Direktörümüz Damien Comolli'nin kararı doğrultusunda düzenlenen imza organizasyonunda, 2009 yılından bu yana Fenerbahçe futbol altyapısında stoper mevkiinde oynayan 1998 doğumlu Burak Albayrak, 2010 yılında Fenerbahçe futbol altyapısında başlayan, orta sahada görev yapan 1999 doğumlu Mahsun Çapkan ve 2012 yılından bu yana Fenerbahçe futbol altyapısında görev alan 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Muhammet Albayrak ile 3'er yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. Genç futbolcularımızla imzalanan yeni sözleşmelerin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcularımıza Çubuklu ile nice başarı ve şampiyonluklar diliyoruz."
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YAKLAŞIK 60 YILLIK LİG TARİHİNDE FENER NE ZAMAN KAÇ TANE GENÇ OYNATMIŞTIR LİG TARİHİNDE. SADECE İDDİA KALMAYAN ZAMANLARDA OYNATMIŞ OLABİLİR. FENER BİR NEVİ GENÇ FUTBOLCU ÖĞÜTME MAKİNESİDİR. AZİZ SİZİ LEKELEDİ. ŞİKELEDİ BU ADAMDA AYAĞINDA SALLAYIP UYUTMAYA ÇALIŞIYOR. BU KADROYLA DEĞİL GALATASARAYA RAKİP OLMAK, OLSAN OLSAN ALTINORDUYLA YARIŞIRSINIZ. YİNE GALATASARAY İMPARATORLUĞUNUN AYAKLARI ALTINDA PASPAS OLACAKSINIZ. YAZIK NE BÜYÜK TALİHSİZLİKTİR FENERLİ BİR BABADAN DÜNYAYA GELMEK.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ben ali koçuda çok sevecem belli oldu..Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Güzel şeyler bunlar biraz altyapı deneyelim bunca zaman yildiz dedik çöp cıktı şimdi sıra gençlerde hadi bakalim ALLAH utandırmasınCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ALBAYRAKLARDAN BAŞKA KİMSE YOKMU ALT YAPIDA SPORDA BİLE TORPİL YAPAIYORSUNUZ YAZIKLAR OLSUNCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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İşte asıl başkanlık budur dibindeki yıldızı parlayacak futbolcuları görebilecek kadar kör olmamak. Tebrikler Ali koç başkan Fenerbahçe şampiyon devri başladı.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır