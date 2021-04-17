Fenerbahçe'ye Altay Bayındır şoku
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Fenerbahçe'ye Altay Bayındır şoku

Fenerbahçe'ye Altay Bayındır şoku
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kulübü, kaleci Altay Bayındır'ın el bileği skafoid kemiğinde kırık meydana geldiğini ve ameliyat olacağını açıkladı.

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Fenerbahçe Kulübü, kaleci Altay Bayındır'ın el bileği skafoid kemiğinde kırık meydana geldiğini ve ameliyat olacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kalecimiz Altay Bayındır, dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirmiştir. Acıbadem Hastanesi'nde yapılan kontrol ve MR sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanmış olup ameliyat olmasına karar verilmiştir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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