Fenerbahçe yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak
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Fenerbahçe yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak
20.09.2020 10:35 | Son Güncelleme: 20.09.2020 10:39

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Sezona, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde deplasmanda 2-1'lik Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, bu maçı da kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor.

Ligin yeni temsilcisi Atakaş Hatayspor ise ilk hafta sahasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor karşılaşması öncesinde eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Kaynak: AA

AA Editörü - Süha Gür
Süha Gür
AA Editörü
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