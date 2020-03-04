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Fenerbahçe, yardımcı antrenörler yönetiminde çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25'inci haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

04.03.2020 20:52 | Son Güncelleme: 04.03.2020 20:53
Fenerbahçe, yardımcı antrenörler yönetiminde çalıştı

, Süper Lig'in 25'inci haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

'nde yardımcı antrenörler Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'da başladı. Trabzonspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular, antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla antrenman sona erdi. Öte yandan kaptan Emre Belözoğlu, çalışmalarını salonda sürdürdü.

Sarı-lacivertli ekip, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: DHA

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