Fenerbahçe-Wolfsburg hazırlık maçının ardından - Vedat Muric

Fenerbahçe-Wolfsburg hazırlık maçının ardından - Vedat Muric

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı.
Maç sonrası Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
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