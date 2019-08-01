Fenerbahçe vs Real Madrid maç sonu
Avrupa’nın en önemli sezon öncesi hazırlık turnuvaları arasında yer alan Audi Cup’ta mücadele eden Fenebahçe, Real Madrid ile karşılaştı. Mücadele 5-3 Real Madrid'in üstünlüğü ile sonuçlanırken, sarı lacivertli ekip turnuvayı dördüncü olarak noktaladı.
Avrupa'nın en önemli sezon öncesi hazırlık turnuvaları arasında yer alan Audi Cup'ta mücadele eden Fenebahçe, Real Madrid ile karşılaştı. Mücadele 5-3 Real Madrid'in üstünlüğü ile sonuçlanırken, sarı lacivertli ekip turnuvayı dördüncü olarak noktaladı.
Kaynak: Dugout
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