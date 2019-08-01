Fenerbahçe vs Real Madrid maç sonu

Avrupa’nın en önemli sezon öncesi hazırlık turnuvaları arasında yer alan Audi Cup’ta mücadele eden Fenebahçe, Real Madrid ile karşılaştı. Mücadele 5-3 Real Madrid'in üstünlüğü ile sonuçlanırken, sarı lacivertli ekip turnuvayı dördüncü olarak noktaladı.

1.08.2019 12:22

Avrupa'nın en önemli sezon öncesi hazırlık turnuvaları arasında yer alan Audi Cup'ta mücadele eden Fenebahçe, Real Madrid ile karşılaştı. Mücadele 5-3 Real Madrid'in üstünlüğü ile sonuçlanırken, sarı lacivertli ekip turnuvayı dördüncü olarak noktaladı.

Kaynak: Dugout

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