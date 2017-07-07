Fenerbahçe Volkan Şen'i Serbest Bıraktı

Uğur DEMİRKIRDI - DÜZCE / DHA



Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve kampa getirilmeyen Volkan Şen'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.



Emenike ve van der Wiel'le birlikte takımdan ayrı antrenman yapan Volkan geçtiğimiz günlerde tesislere giderek eşyalarını toplamıştı. Genel sekreter Mahmut Uslu dün yaptığı açıklamada Volkan Şen'in istediği kulübe gidebileceğini söylemişti. Bugün ise kulüp yöneticileriyle İstanbul'da bir araya gelen Volkan'ın alacaklarına karşılık sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.