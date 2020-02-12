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Fenerbahçe Voleybol Şubesi, depremzedelere hazırlanan yardım kolilerini AFAD'a teslim etti

Fenerbahçe Kulübü Voleybol Şubesi tarafından Elazığ ile Malatya'daki depremzedeler için hazırlanan yardım paketleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) ulaştırıldı.

12.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:22
Fenerbahçe Voleybol Şubesi, depremzedelere hazırlanan yardım kolilerini AFAD'a teslim etti

Şubesi tarafından Elazığ ile 'daki depremzedeler için hazırlanan yardım paketleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına () ulaştırıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, erkek ile kadın voleybol takımlarının yanı sıra altyapı idari ve teknik kadrosunun katkılarıyla toplanan 600'e yakın ürün için 29 koli hazırlandı.

İçinde kışlık kıyafet, hijyen ve ev ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım kolileri, depremzedelere gönderilmek üzere AFAD yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: AA
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