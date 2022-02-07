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Fenerbahçe ve Trabzonspor, PFDK'ye sevk edildi

AA, Emrah Oktay - Spor
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Fenerbahçe ve Trabzonspor, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, taraftarlarının Medipol Başakşehir maçındaki çirkin ve kötü tezahüratı, Trabzonspor ise Kasımpaşa müsabakasındaki saha olayları nedeniyle disipline verildi.

Trabzonspor müsabakasında kırmızı kart gören Kasımpaşa antrenörü Sami Uğurlu da sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.

AA / Emrah Oktay - Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Haber

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