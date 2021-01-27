Fenerbahçe ve TFF, Venglos'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı
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Fenerbahçe ve TFF, Venglos'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı

27.01.2021 13:31 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:34
Fenerbahçe ve TFF, Venglos'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı

Fenerbahçe Kulübü ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sarı-lacivertli futbol takımının eski teknik direktörlerinden Slovak Jozef Venglos'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sarı-lacivertli futbol takımının eski teknik direktörlerinden Slovak Jozef Venglos'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Kulübünün mesajında, "Futbol A takımımızın 1991-1993 yıllarında teknik direktörlüğünü yapan Jozef Venglos'un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

TFF'nin mesajında ise "Fenerbahçe Spor Kulübü eski teknik direktörü, ülkesi Slovakya'nın yanı sıra birçok ülkede milli takımlarda ve kulüplerde görev alan Slovak teknik direktör Jozef Venglos'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Venglos ailesi, yakınları, Fenerbahçe camiası, Slovakya Futbol Federasyonu ve dünya futbol ailesine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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